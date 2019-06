Venemaal Irkutski oblastis on tulvades hukkunud viis inimest

«Ettevaatusabinõuna on välja lülitatud elektrivarustus neljas rajoonis, kus elab 11 000 inimest. Stiihia tagajärjel on kannatada saanud 353 inimest, neist 32 lapsed. Surma sai viis inimest, 97 on haiglaravil, kahe inimese saatus on teadmata,» ütles Zinitšev.