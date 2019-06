Trump nägi esmakordselt Põhja-Koread ja kohtub Kimiga

USA president väitis reporteritele, et pärast esimest kohtumist Kimiga "kõik oht kadus". "Kõik on lahenemas, kõik alati laheneb," lausus ta.

Trump ja Moon sõitsid demilitariseeritud tsooni hommikul USA presidendi kopteriga pärast seda, kui presidendid teatasid, et Kim võttis vastu Trumpi kutse kohtuda Panmunjomi piirikülas.

"Kui Põhja-Korea esimees Kim näeb seda, kohtun ma temaga piiril/demilitariseeritud tsoonis, lihtsalt et kätt suruda ja öelda tere(?)!" säutsus Trump Jaapanis Osakas, kus ta osales G20 tippkohtumisel.

Trump ütles laupäeval, et tema jaoks ei ole probleem astuda Põhja-Korea pinnale. Tegemist oleks dramaatilise stseeni kordusega, kui eelmisel aastal kutsus Kim Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini jalutama üle piiri.

Esialgu pole selge, kas Kim on nõus Trumpiga pühapäeval Koreade piiril kohtuma.

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas veidi aega pärast Trumpi säutsu viitega asevälisminister Choe Son-huile, et pakkumine "on väga huvitav", kuid ametlikku taotlust ei ole saadud.

Soulis asuva Sejongi instituudi teadur Cheon Seong-chang ütles, et KCNA kommentaar viitab sellele, et Kim on "praktiliselt nõustunud" Trumpi kutsega.