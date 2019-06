Kogu elanikkonnast on migreen 6-8 protsendil meestest ja 15-18 protsendil naistest. Kõige rohkem on migreeni 25-55 aastastel naistel.

Need numbrid hõlmavad diagnoositud juhtumeid. Lisaks neile on inimesi, kellel on migreen, kuid pole pandud diagnoos.