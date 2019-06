Analüütikud: Trumpi-Kimi kohtumine oli mõlemale kasulik

Kuigi Ühendriikide presidentide külaskäik demilitariseeritud tsooni on tavapärane nähtus visiitidel liitlasriiki Lõuna-Koreasse, oli Trumpi pühapäevane külaskäik ajalooline selle poolest, et ta astus esimese ametisoleva USA riigipeana ka Põhja-Korea territooriumile.

Trump ütles pärast Lõuna-Korea poolel peetud 50-minutilist kohtumist Kimiga, et kahe riigi töörühmad alustavad lähinädalatel ettevalmistavaid kohtumisi kõnelusteks Põhja-Korea tuumaprogrammi üle. Samas rõhutas Ühendriikide riigipea, et Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonid jäävad esialgu paika.

Demilitariseeritud tsoonis peetud kohtumise tähtsus on «ilmselge», ütles mõttekoja Stimson Centre Aasia analüütik David Kim.

«See on ajalooline Trumpi jaoks saada esimeseks Põhja-Korea pinnale astunud USA presidendiks; ajalooline Mooni jaoks kohtuda - tõsi, küll põgusal - mõlema liidriga,» lausus Kim AFP-le, viidates Lõuna-Korea presidendile Moon Jae-inile, kes saatis Trumpi külaskäigul kaht Koread lahutavasse tsooni. Tema sõnul oli Trumpi ja Kimi järjekorras kolmandal kohtumisel «potentsiaal seiskunud läbirääkimised uuesti käima lükata».

Trump ja Kim kohtusid esmakordselt mullu juunis Singapuris ja teist korda tänavu veebruaris Hanois. Vietnami kohtumine nurjus erimeelsuste tõttu selle üle, mida Pyongyang on valmis ära andma Põhja-Koreale kehtestatud karmide majandussanktsioonide osalise tühistamise eest.

Endine USA Luure Keskagentuuri (CIA) analüütik Soo Kim, kes töötab praegu mõttekoja RAND Corporation heaks, ütles, et Põhja-Korea «külgetõmbejõud tõmbas Trumpi üle lahutusjoone demilitariseeritud tsoonis». Ta nimetas seda külgetõmbejõudu «ahvatleva ja ähvardava retoorika, viivitamise ja dialoogi jätkamise kaugel terendava võimalusega meelitamise eliksiiriks».

Põhja-Korea on sellist kohtumist kaua taotlenud, kuid «Kim ei pidanud Trumpi teisele poole lahutusjoont saamiseks lillegi liigutama», kuigi Pyongyang jätkab raketiarendust, tuumarelvade väljatöötamist ja sanktsioonidest kõrvalehiilimist, lausus ta. «Kõigi märkide järgi oli see Trumpi soov,» lisas Kim.

Analüütikud kahtlevad, kas sümboolne tippkohtumine on piisav kestliku edu saavutamiseks kaks aastat kestnud ja korduvalt soiku jäänud tuumarelvitustamiskõnelustel.

Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) professor Vipin Narang ütles, et «tõsielusarja stseenid» on seda väärt vaid juhul, kui need viivad tõhusate töötaseme kõnelusteni. «Kui mitte, siis ootab meid järgmisel 15 kuul telerit sisse lülitades ees sama sari,» lisas ta.