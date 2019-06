Euroaktivist: ELi kritiseerimine on jäetud ohtlikult äärmuslaste pärusmaaks

Me näeme Euroopas praegu varasemast rohkem polariseerunud ühiskonda ja seda väga mitmesugustes küsimustes. Asi pole enam selles, kas keegi on vasak- või parempoolne, vaid puudutab sageli mingit konkreetset küsimust, mille poolt või vastu ollakse.

Põhjus, miks ma suhtun nii entusiastlikult rohkem integreeritud Euroopasse, on see, et seisame silmitsi väga suure murega, millest keegi ei taha rääkida: ELi praegune struktuur pole suuteline lahendama meie probleeme ja katsumusi. Võtame kasvõi kliimamuutused: need ei peatu Eesti piiril, nagu need ei peatu ka Saksamaa ja Prantsusmaa piiril. Nii et rahvusriik pole tegelikult võimeline sellele probleemile vastu astuma.