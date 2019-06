USA demokraadid reageerisid Trumpi-Kimi kohtumisele skepsisega

Trumpi pühapäevane külaskäik kaht Koread lahutavasse demilitariseeritud tsooni oli ajalooline selle poolest, et ta astus esimese ametisoleva USA riigipeana ka Põhja-Korea territooriumile.

Trump ütles pärast tsooni Lõuna-Korea poolel peetud 50-minutilist kohtumist Kimiga, et kahe riigi töörühmad alustavad lähinädalatel ettevalmistavaid kohtumisi kõnelusteks Põhja-Korea tuumaprogrammi üle. Samas rõhutas Ühendriikide riigipea, et Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonid jäävad esialgu paika.

Senaator Bernie Sanders, kelle võimalusi demokraatide presidendikandidaadiks saada, peetakse üsna headeks, ütles, et tal ei ole probleemi Trumpi otsusega kohtuda Kimiga kaht Koread lahutavas demilitariseeritud tsoonis.

«Meie vastastega maha istumine ei ole halb idee,» ütles Sanders telekanali ABC saates. «Ma soovin, et Trump teeks seda ka Lähis-Idas ja Pärsia lahel.»

Põhja-Korea puhul oleks väga hea, kui meil õnnestuks vabaneda sealsetest tuumarelvadest, lausus Vermonti senaator.

Samas ütles ta, et Trump on alates ametisseastumisest USA välisministeeriumi nõrgestanud, ja rõhutas, et USA ja Põhja-Korea peavad edasi liikuma diplomaatiliselt, mitte piirduma üksnes fotosessioonidega.

Samuti demokraatide presidendikandidaadiks pürgiv Amy Klobuchar ütles telejaama CNN saates, et riigina soovivad Ühendriigid «loomulikult, et seda protsessi saadaks edu».

«Ma arvan, et igasugused arutelud on abiks. Samas ei tea me seda, kas see töötab enne, kui näeme tulemusi,» lausus Minnesota senaator.

Beto O´Rourke oli presidendi suhtes palju karmim. Tema sõnul andis president Kim Jong-unile legitiimsust midagi vastu saamata.

«Hoolimata kolm aastat kestnud kummalisevõitu välispoliitikat sellelt presidendilt, ei ole meie riik põrmugi turvalisem, kui asi puudutab Põhja-Koread,» lausus endine demokraadist kongresmen telekanali CBS saates.

Endine elamumajandusminister Julian Castro oli Trumpi suhtes samuti kriitiline. «See, mis on juhtunud, on, et meie president on tõstnud Kim Jong-uni taolise diktaatori profiili», samas kui «meie ei ole sellest mingit kasu saanud», sõnas ta telekanalile ABC.