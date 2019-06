Pühapäevahommikuses pealinnas ummikuid pole ning juba õige pea keerab buss koolihoovi. Kimpsud-kompsud bussist kaasa korjatud, sammuvad rühmad koolimajja sisse. Klassitoad, kuhu tantsijad juhatatakse, on just parajalt suured, et kõik ära mahutada. Lauad on ära viidud, et ööbijatele ruumi teha. Üks rühm läheb ühte, teine teise klassi.