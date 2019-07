Rannavalvurid päästsid Tartus Emajõest raskes joobes mehe

Kella 19.30 ajal märkasid rannavalvurid Emajõe rannas, et vees on kaks alkoholijoobes meest. Rannavalvurid kutsusid purjusujujad kaldale. Üks suutis seda iseseisvalt teha, teine hoidis ujumisala lõppu tähistavast poist kinni ja ei liikunud kuskile. Rannavalvurid sõitsid paadiga mehe juurde. Umbes 30-ndates eluaastates hädaline tunnistas vetelpäästjatele, et ei jaksa enam ujuda ega saa ise kaldale. Rannavalvurid tõmbasid mehe paati ja viisid ta kaldale.