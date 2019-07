Tallinn hakkab riigi raha abil sadama trammiliini projekteerima

MKMi huvi on see, et rajatav Rail Baltic Ülemiste reisijate terminal, Tallinna Lennujaam ja Tallinna Vanasadam oleksid ühendatud kiire ja mugava trammiliiniga. «Eelprojekti kavade kohaselt projekteeritakse uus trammitee lõik Ülemistelt Tallinna Vanasadamani selliselt, et seda oleks võimalik ühendada olemasoleva trammiteega Liivalaia ja Tartu mnt ristmikul või sellest põhja pool ning täpsustatakse kavandatud lahenduse vastavust tegelikele oludele,» selgitas abilinnapea Kalle Klandorf. «Kaalumisel on ka tulevase trammiliini ühendamine olemasoleva Balti jaama ja Kopli linnossa kulgeva trammiteega,» lisas ta.