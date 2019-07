Trajektoorilt eksinud rakett tabas Küprost

«Esmane hinnang on, et Venemaal tehtud rakett, mida kasutati eile Süüria õhukaitse süsteemide vasturünnakus maandus meie riiki,» kirjutas Põhja-Küprose Türgi Vabariigi välisminister Kudret Ozersay Facebooki postituses.

Ta lisas, et plahvatus toimus ilmselt enne raketi kokkupuudet maaga, sest mäenõlval ei olnud ühtegi kraatrit. «Erinevatesse kohtadesse maandunud jupid tõestavad, et rakett plahvatas õhus,» lisas ta.

Vaatamata Küprose asukohale on tegemist esimese juhtumiga, kus Küpros on Kesk-Ida konfliktide vahele jäänud.

«Avalikustatud piltidelt on näha, et raketi tagumises osas on vene kiri, mistõttu võib eeldada, et tegemist on Venemaal toodetud raketiga. Süüria kasutab Venemaa rakette, ehk natuke ebakindel pakkumine oleks, et tegemist oli S-200 raketiga,» teatas erru läinud armeekindral Pentaras Sigma TV-le.