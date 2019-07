Galerii: Indias ujutas lausvihm Mumbai tänavaid

Kuigi ujutus toob kaasa hulgaliselt uusi probleeme on veepuuduse käes vaevleva India jaoks on tegemist hea uudisega.

India Meteoroloogiakeskus (IMD) teatas, et Mumbais on 24 tunni jooksul sadanud 91 millimeetrit vihma.

Suur osa Mumbai vihmaveele katet pakkuvast mangroovist on ehituse tõttu hävinud. Mangroov, ehk hingamisjuurtega igihaljaste puude tihnik, on väga efektiivne vihmavee kontrollimises.

Kuigi vihmaperiood toob kaasa ujutusi on see siiski Indias õnnistuseks, sest India veevarud on otsakorral. Umbes 100 miljonit inimest üle kogu India võib peatselt jääda puhta veeta. Järgmiseks aastaks prognoositakse, et 21 suuremat linna jäävad põhjaveeta.