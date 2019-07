Kinni müüritud kortermaja tuulutusavadest päästeti viis piiritajat

Keskkonnainspektsioon on alustanud juhtunu asjaolude ja süüdlaste väljaselgitamiseks ning keskkonnakahju määramiseks väärteomenetluse. Looduskaitseseaduse nõuete rikkumise eest on ette nähtud rahatrahv füüsilisele isikule kuni 600 eurot ja juriidilisele isikule kuni 1300 eurot.

Et taolisi olukordi vältida, tuleb hoonete ehitus- ja remonditööd planeerida selliselt, et need ei kattuks lindude pesitsusajaga. Sigimisperioodil on lindude-loomade häirimine ebaeetiline ja seadusega keelatud.