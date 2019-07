Kuumalaine taustal suurenes Poolas ja Leedus järsult uppunute arv

Poolas purunes sel aastal juuni kõigi aegade kuumarekord, mis on nüüd 38,2 kraadi Celsiuse järgi. Leeduga juhtus sama - uus rekord on 35,7 kraadi. Ilm oli nii palav, et Leedu viljasaak on ohus ning võimud otsustasid paiguti koolid ajutiselt kinni panna.