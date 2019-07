Maratonkõnelused tippjuhtide valimisel jätkuvad

Peaminister avaldas lootust, et homsel kohtumisel on võimalik ELi tippametikohtadele leida inimesed, kellel on liikmesriikide toetus. «Tegemist on kindlasti liikmesriikide jaoks keerulise proovikiviga, kuid usun, et meil on üheskoos võimalik leida õiged inimesed. Eesti jaoks on tähtis võtta arvesse geograafilist tasakaalu – esindatud peavad olema nii suuremad kui ka väiksemad liikmesriigid – ning oluline on pidada silmas soolist esindatust,» lausus peaminister Ratas ning rõhutas Euroopa ühtsuse hoidmise tähtsust.