Meeleavaldajad jooksid Hongkongi seadusandliku nõukogu hoonele tormi

Meeleavaldajad takistasid taas Aasia majanduskeskuse tööelu, blokeerides metalltõketega teid. Mõned barrikaadid koosnesid nurga all kinnitatud metalltorudest, et politseinikke eemal hoida.

«See on Hongkongi lõpp. Näeme tulevikus vaid pimedust, kui Carrie Lam jätkab meie juhina. Me tahame noorte eest võidelda,» ütles 60-aastane koduperenaine, perekonnanimega Lau.

«Mul on sõpru. Ka nemad ei taha, et nende lapsed kasvaks üles järgmises Hiina linnas, kus pole järgmise generatsiooni jaoks tulevikku,» lisas ta.

«Viimaste kuude jooksul toimunu on viinud vaidlusteni valitsuse ja rahva vahel. See on aidanud mul näha, et mina kui poliitik pean alati rahva soove täpselt tõlgendama,» ütles Lam.