Reps: Helme ei ole kursis TLÜ tegevusega, tema sõnavõtt tugineb kuulujuttudele

Ministri sõnul tuleb teha suur kummardus Tallinna Ülikooli rektorile Tiit Landile. «Rektorina on ta teinud suurepärast tööd, millest on raske mööda vaadata,» ütles Reps ja lisas, et ülikoolis on läbi viidud mitmeid reforme, mis on muutnud kooli töö efektiivsemaks ja õppetöö kvaliteetsemaks.