Inimesed käisid paraneva taksojuhi nimel verd loovutamas

«Suvi on tihtipeale meil raske aeg, inimesed on linnast ära ja siis ei tule meelde ka verekeskusesse tulla ja ka meie väljasõidubrigaad on puhkusel, töötame kahe statsionaarse kohaga ja sinna me ootame doonoreid väga,» ​ütles verekeskuse juhataja Riin Kullaste.verekeskuses käimine on vajalik.