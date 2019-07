Poolas sai kaevandusvaringus surma kolm inimest

Glogowski sõnul põhjustas varingu Murcki-Staszici söekaevanduses pärastlõunal aset leidnud 2,66 magnituudine maavärin. Ühe kannatanu vigastused on rasked.

"Me saime kurvad uudised, et kolmas kaevur on samuti surnud. Päästjad töötavad praegu surnukehade maapinnale toomiseks," sõnas Glogowski.