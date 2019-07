Soome uus kaitseminister külastas Eestit

Eestil on Soomega pikad kaitsealased suhted. Mitmed eesti kaitseväelased on saanud oma sõjaväelise hariduse Soomes. Soome kaitseväe üksused osalevad regulaarselt kevadistel suurõppustel, koos on Eesti ja Soome kaitseväelased teeninud viimati Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil, samuti osaletakse erinevates kaitsealgatustes sealhulgas Ühendkuningriigi juhitavas ühendekspeditsiooniväes (JEF), mille õppus Baltic Protecor sel suvel Läänemerel aset leiab. Samuti on Eesti ja Soome koostööd teinud kaitsehangete raames, millega viimati hangiti liikursuurtükid K9 Kõu.