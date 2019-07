Repsi hinnangul puudub Eestil vajadus arutada ENPAst lahkumise üle

«Olen olnud enam kui 10 aastat ENPAs Eesti esindaja. Tegemist on organisatsiooniga, kuhu kuuluvad ka Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid,» ütles Reps pressiteate teel. Tema sõnul on ENPA-l globaalselt oluline roll. «Kaitsta inimõigusi, õigusriigi printsiipe ja demokraatiat,» loetles Reps organisatsiooni ülesandeid.

Reps tõi välja, et just ENPA aitas endistel nõukogude riikidel, sh Eestil, võtta kasutusele demokraatlik riigikord. «Julgen öelda, et tänu ENPA toele on Eesti niivõrd arenenud riik,» märkis ta.