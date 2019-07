Iraak üritab Iraani energia ostmiseks USA sanktsioonidest mööda pääseda

Kolm kõrget Iraagi ametnikku selgitasid, et skeem lubaks Iraagil maksta imporditud Iraani energia eest Iraagi dinaarides, mida Iraan omakorda saaks kasutada, et osta eksklusiivselt humanitaarabivahendeid.

«Iraagi valitsus maksab jätkuvalt Iraani maagaasi eest Iraagi dinaarides. Saadame raha Iraagi eripanka, Iraanil pole võimalik raha välja võtta, kuid neil on võimalik raha kasutada, et osta kaupa väljaspoolt Iraagist,» ütles volinik.

USA volinik teatas AFP-le, et Washington on möödapääsumehhanismist teadlik. USA saatkond Bagdadis keeldus kommenteerimast ning Iraani saatkond ei vastanud AFP päringule.

Veel kaks teist kõrget Iraagi amentnikku kinnitasid, et Bagdad on skeemi kallal töötanud ning USA on asjast teadlik. Ametnikud ei osanud öelda, kas makseid on juba tehtud.