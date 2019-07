Lääne-India linnades on seinavaringutes surnud vähemalt 30 inimest

Lääne-Indias on tugevatest mussoonvihmadest põhjustatud seinavaringutes surma saanud vähemalt 30 inimest, vigastatuid on mitukümmend. Viimase 14 aasta vältel ei ole Indias ühe päeva jooksul nii palju sadanud, lausvihma tõttu on häiritud auto- ja rongiliiklus ning valitsus on sulenud koole ja kontoreid.