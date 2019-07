Väidetavalt Vene salajasima allveelaeva põlengus hukkus 14 mereväelast

Ministeerium ei nimetanud esmaspäeval süttinud aluse nime, kuid Vene meedia andmeil on tegu Venemaa kõige salajasema allveelaevaga -- tuumajõul liikuva alusega, mis on mõeldud eriti tundlike missioonide jaoks suurtes sügavustes.

Ministeerium kinnitas oma avalduses, et alus oli mõeldud merepõhja uurimiseks, kuid selle nime ega tüüpi ei täpsustanud. Vene uudisteportaal RBC aga kirjutas, et tegemist oli tuumajõul liikuva AS-12 Lošarikuga.

2010. aastal kasutusse võetud Lošarik on kõige moodsam ja salapärasem Vene allveelaev, mis on nime saanud multifilmikangelasest mänguhobuse järgi.

Vene merevägi kasutab ka Priz- ja Bester-klassi süvaveeaparaate, mille korpus on ehitatud titaanist ja mis suudavad tegutseda 1000 meetri sügavusel. Nendel aparaatidel on tavaliselt kaheliikmeline meeskond ja nende peamine ülesanne on päästa õnnetuste korral allveelaevnikke. Need aparaadid suudavad tegutseda autonoomselt kuni 120 tundi.