Briti minister hoiatas leppeta Brexiti 90 miljardi naelase hoobi eest

«Valitsuse analüüs näitab, et häiriva leppeta lahkumise korral saaks riigikassa umbes 90 miljardi naelase hoobi,» ütles ta parlamendi komisjonile.

«Seda tuleks arvesse võtta ka tulevases kulutamises ja maksuotsustes,» lisas ta.

Hammond lükkas tagasi kahe peaministrikandidaadi, Boris Johnsoni ja Jeremy Hunti ettepaneku langetada makse ja suurendada kulutamist.

Tema sõnul ei ole leppeta Brexitiks kõrvale pandud 26 miljardit naela mõeldud muuks, kui eelarveaugu lappimiseks.

Hammondi kommentaar tuleb pärast seda, kui mõlemad peaministrikandidaadid on korduvalt teatanud, et on valmis Ühendkuningriigi 31. oktoobril Euroopa Liidust leppeta välja viima.

«Me oleme ehitanud 26-27 miljardi naelase eelarvelise ruumi ja selle eesmärk on kaitsta ÜK majandust võimaliku leppeta lahkumise koheste mõjude eest,» märkis Hammond.

«Mul pole mingitki kahtlust, et leppeta lahkumise korral vajame me kogu seda raha ja rohkemgi, et häire kohesele mõjule reageerida,» jätkas ta. «See tähendab, et ei jääks raha ei maksukärbeteks ega kulutamise tõstmiseks.»

Hammond, kes peaaegu kindlalt lahkub ametist, kui partei hiljem sel kuul uue liidri ja peaministri valib, vihjas ka, et proovib leppeta Brexitit parlamendis tõkestada.

«Briti valitsusest oleks vale ajada poliitikana taga leppeta lahkumist,» ütles ta.