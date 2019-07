Eesti osaleb Pariisis suurel küberõppusel Blue OLEx

Õppusel osalevad EL-i liikmesriikide küberagentuuride juhid. «Eesmärk on harjutada juhtide tasemel läbi kõige mustem stsenaarium,» ütles Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno. «Suurte kriiside puhul on tähtis, et juhid tunneks üksteist, oleks olemas kontaktid ning läbimängitud kriisiplaanid. See on ka põhjus, miks me oleme alates Eesti eesistumisest üleeuroopalisi õppuseid vedanud ning panustame korraldusse ka seekord,» lisas ta.

Särekanno sõnul on Eesti käinud lahendanud mitmeid kriise ning aasta-aastalt on aina selgem, et küberturvalisus eeldab efektiivset koostööd ja infovahetust teiste riikidega. «Enamik Eestit puudutanud suurtest petuskeemidest või pahavarakampaaniatest on rahvusvahelised. On tähtis,et suudaksime oma võrgud puhtana hoida, kuid üha kasvava mõjuga on operatiivkoostöö teiste riikidega. Meil on vajalikud kontaktid ja protseduurid olemas, ent sama ei saa öelda kõikide teiste EL-i riikide kohta,» ütles Särekanno.

Tema hinnangul on õppustele on vaja kaasata ka poliitiline tasand, et poliitikud teaksid kübermaailma riske.

Eesti EL-i eesistumisel viidi läbi õppus kaitseministritele, lisaks korraldab NATO küberkaitsekeskus korraldab iga-aastaselt maailma suurimat küberõppust Locked Shields ning Euroopas toimub EL-i küberagentuuri ENISA eestvedamisel iga-aastane Cyber Europe õppus.

2017. aastal levisid kuuajase vahega aset kaks suurt kahju põhjustanud pahavarakampaaniat – WannaCry ja Petya/NotPetya. WannaCry lunavaraga nakatus sadu tuhandeid seadmeid ning kahju said meditsiiniasutused, pangad, telekommunikatsiooni-, tööstus- ja logistikaettevõtted ligi 150 riigis. Suurimateks kahju kannatajateks olid Hispaania telekommunikatsiooniettevõte Telefonica, Prantsusmaa autotootja Renault kodumaal asuvad tehased ning Ühendkuningriigi riiklik tervishoiusüsteem (NHS).