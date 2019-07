Hiinasse reisijate telefonidesse paigaldatakse piiril salaja jälgimisrakendus

Hiina valitsus on juba mõnda aega piiranud Xinjiangi provintsi moslemikogukonna vabadusi, seda muu hulgas tänavatele ja mošeedesse näotuvastusseadmeid paigaldades ja väidetavalt sundides inimesi telefonidesse laadima nende tegevust säilitavat tarkvara.

Guardiani teatel paljastas nende ühine uurimine koos väljaannetega Süddeutsche Zeitung ja New York Times, et Hiina on võtnud sihikule ka inimesed, kes sisenevad Hiinasse naaberriigist Kõrgõzstanist.

Välismaalased on massilise ja ebaseadusliku jälgimise ohvrid.

Väidetavalt võtavad piirivalvurid Irkeshtami piiriületuspunkti kaudu riiki sisenevate inimeste telefonid ende kätte ja paigaldavad sinna salaja rakenduse, mis teeb koopia e-kirjadest, sõnumitest ja kontaktidest ning see info salvestatakse Hiina piirivalve internetiserverisse.

Mitmed Hiinasse reisinud inimesed on leidnud oma telefonist võõra rakenduse (paremal üleval), mida Hiina võimud kasutavad nende telefonist andmete skaneerimiseks. FOTO: twitter

Turistide sõnul ei ole võimud neid sellisest tegevusest ette hoiatanud, ega teavitanud, mida salaja paigaldatud rakenduste abil otsitakse.

Guardiani analüütikute, teadlaste ja küberturvalisuse ekspertide sõnul otsib telefonidesse paigaldatav rakendus, mis on loodud ühe Hiina ettevõtte poolt, telefonidest teatud kindlaid märksõnu. Kokku on selliseid märksõnu rohkem kui 73 000.

Näiteks otsitakse inimese võimalikke seoseid islamiäärmuslusega, aga sihikul on ka inimesed, kelle telefonist võib leida märkeid paastuajast Ramadanist, Tiibeti usujuht dalai-laamast või muusikat Jaapani metalbändi Unholy Grave loomingust.

Igal aastal külastab Hiina võimude andmetel Xinjiang provintsi sada miljonit inimest.

Irkeshtami piiriületuspunkt on Hiina kõige läänepoolseim ja selle kaudu sisenevad riiki paljud ajaloolise siiditee radadel käivad turistid.

Riiki sisenemine Irkeshtami piiriületuspunkti kaudu koosneb mitmest etapist. Ühel hetkel palutakse reisijatel oma telefonid turvalukust vabastada ja siis toimetavad piiriametnikud telefonid teise ruumi.

Väidetavalt ühendatakse iPhone'i telefonid spetsiaalse seadmega, mis skaneerib läbi seadme sisu. Android telefonidesse paigaldatakse telefoni sisu skaneerimiseks spetsiaalne rakendus.

Enamikel juhtudel eemaldatakse telefoni paigaldatud rakendus enne omanikule tagastamist, aga mõnel juhul on see jäänud eemaldamata ja inimesed on selle oma telefonist hiljem avastanud.

Guardiani andmeil pole kinnitatud, et telefonidest leitud infot kasutatakse selleks, et inimest tema reisi vältel jälitada, aga ekspertide sõnul on võimudel võimalik seda teha.

«See on järjekordne näide sellest, et jälgimissüsteem Xinjiangi provintsis on maailma kõige ebaseaduslikum, laiaulatuslikum ja karmim,» ütles MTÜ Privacy International liige Edin Omanović.

«Moodsad skaneerimisrakendused võimaldavad luua inimeste eludest detailse kui eksliku pildi. Tänapäevased rakendused, internetiplatvormid ja seadmed loovad suure hulga informatsiooni, mille olemasolust inimesed ise teadlikud ei pruugi olla või mille nad enda teada kustutanud on,» lisas Omanović.

Hiina võimude sellise tegevuse mõistis hukka ka Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch (HRW) teadur Maya Wang.

«Me juba teame, et Xinjiang provintsi elanikud, eriti moslemid, seisavad silmitsi pideva ja mitmekülgse jälgimissüsteemiga,» sõnas teadur. «Mis nüüd on välja tulnud, läheb senisest kaugemale. Selle kohaselt on isegi välismaalased massilise ja ebaseadusliku jälgimise ohvrid.»

Rakenduste paigaldamine Hiina võimude poolt tuli päevavalgele pärast seda, kui Hiinasse reisinud ja oma telefonist kummalise rakenduse leidnud reisijad Saksamaal ajakirjanike poole pöördusid.