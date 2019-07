Hiina korraldas Hongkongis sõjaväeõppuse

Hiina rahvavabastusarmeel (PLA) on garnison Hongkongis olnud alates sellest, kui linn 1997. aastal Hiinale tagastati, kuid selle sõjaväelased on linnas hoidnud madalat profiili ja rutiinsed õppused ei ole varem palju tähelepanu äratanud.

«Selle õppuse eesmärk on ilmselge. See on hoiatada Hongkongi iseseisvuslikke elemente ja heidutada välissekkumist Hongkongi asjadesse,» ütles Ni Lexiong Shanghai kaitsestrateegia instituudist.

«Teade PLA õppusest Hiina riigimeedia poolt on mitte väga peen sõnum Hongkongile ja maailmale, et Hiina on lõpuks valmis kasutama jõudu, et kaitsta oma huvisid Hongkongis,» ütles Austraalia Macquarie ülikooli Hiina välis- ja julgeolekupoliitika uurija Adam Ni.