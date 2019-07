Rouhani: rikastame uraani mistahes tasemini

Esmaspäeval teatas Iraan, et on ületanud leppes lubatud rikastatud uraani varude piiri.

Valitsusistungil tehtud kommentaaris vihjas Rouhani, et Euroopa ei ole Teheranile veel pakkunud lahendust, kuidas leevendada USA sanktsioonide mõju.

«Mistahes kogust me tahame, mistahes kogust on vaja, me viime selle üle 3,67 protsendi,» ütles Rouhani.