Taavi Aas lahkub Tallinna TV nõukogust

Ta lubas kolmapäeval, et saadab veel samal päeval nõukogu esimehe kohalt lahkumise avalduse ära, sest valikut tal ei ole. «Asi on nimelt selles, et riigikantselei teatas mulle paar nädalat tagasi, et kuna muuhulgas allub mulle Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet, siis ma oleksin pidanud niikuinii sellest ametist loobuma, sest TTJA teostab kontrolli Tallinna televisiooni üle,» selgitas minister.