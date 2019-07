Fotod: Gustav Ernesaks sai laulupeo eel nimelise trammi

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on sümboolne saata Gustav Ernesaksa nime kandev tramm liinile Eesti laulupeotraditsiooni 150. aastapäeva tähistava üldlaulupeo tuleteekonna Tallinna jõudmise päeval. «Kui mõtleme laulupeole, kangastub paljude mälestusis Gustav Ernesaksa kuju, võimsalt lehviv hall juuksepahmakas ja tuhanded lauljad jälgimas laulutaadi taktikeppi, et kõlada ühes võimsas ühislaulus. Ernesaksa nime kandva trammiga lõpetame muusikatrammide sarja, mille käivitasime läinud aasta septembris. Tramm Gustav on võimas punkt suuri Eesti muusikainimesi austavale ettevõtmisele,» ütles Boroditš.