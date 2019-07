Boeing jagab 737 MAXi õnnetuste ohvrite peredele 100 miljonit

Kompanii pakutav 100 miljonit dollarit on vähem kui mitme juhtiva 737 MAXi lennuki hind. Boeing on lubanud korvata ka toetused õnnetuses kannatada saanud perekondadele ja kogukondadele.

Uurimised on paljastanud, et viga võis esineda niinimetatud varisemisvastases tarkvaras, mille ülesandeks on tõmmata lennuki nina alla, kui see liiga kõrgele tõuseb, sest muidu hakkab järsult kasvama tuuletakistus. Nähtavasti mõõtis lennuki ninasse paigaldatud andur õhusõiduki kaldenurka valesti ja käivitas tarkvara, mis hakkas nina alla tõmbama.