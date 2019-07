Venemaal tapetakse iga aasta umbes 2700 last

«Kriminaalid tapavad meie riigis umbes 2700 last aastas. "See arv muutub kuidagi iga aasta. Kahjuks on viimaste aastate trend tõusev,» ütles Vene presidendi lasteõigusvolinik Anna Kuznetsova.

Eelmisel aastal sai aknast väljakukkumise tagajärjel surma või viga 900 last. Tänavu on sarnastes õnnetustes surma saanud 33 last ning veel 60 on jäänud halvatuks.