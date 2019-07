Venemaa salajasel allveelaeval esmaspäeval puhkenud põleng viis hauda 14 mereväelast. Kreml on aga õnnetusega seoses jäänud ülimalt kidakeelseks ja teatanud riigisaladusele viidates, et kõiki detaile ei avalikustata isegi pärast uurimise lõppu.

Kremli kinnitusel puhkes põleng Barentsi merel Vene territoriaalvetes süvaveeuuringuteks mõeldud allveeaparaadis, mis uuris merepõhja. Väljaannete Novaja Gazeta ja RBC teatel leidis õnnetus aset hoopis tuumajõul liikuval salajasel allveelaeval AS-12 ehk Lošarik, mis on mõeldud uurimistegevuseks, päästeoperatsioonideks ja erioperatsioonideks suurtes sügavustes, muu hulgas merepõhjast veetud sidekaablite saboteerimiseks. On ka spekuleeritud, et õnnetusse võis sattuda hoopis Lošariku emalaev BS-64 Podmoskovje või BS-136 Orenburg.