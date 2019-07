Peole esiema rahvarõivastes

Kuna Mandre esivanemad on hoidnud vanade eestlaste tavadest kinni ning pärandanud pidulikke rõivaid ja ehteid põlvest põlve, on tal kodust võtta esimese laulupeo aegse tikandiga tanu, mõnesaja aasta vanused kaelarahad ja Eesti riigi sünniajast pärit linasest käised.

«Olen käinud nendega juba mitmel laulupeol – tõsi küll, pealtvaatajana. Nii et päris kile all need mul aasta läbi ei seisa,» ütles Mandre, kui Postimees tal külas käis, et tema pereaaretega lähemalt tutvuda.