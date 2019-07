USA president hoiatas taas Iraani

«Iraan väljastas just uue ähvarduse. Rouhani ütles, et nad rikastavad uraani palju tahavad, kui tuumalepet pole,» kirjutas Trump sotsiaalmeedias viidates Iraani presidendile Hassan Rouhanile.

Iraani president Hassan Rouhani hoiatas varem päeval, et Teheran rikastab alates pühapäevast uraani «mistahes tasemeni me tahame».

Esmaspäeval teatas Iraan, et on ületanud leppes lubatud rikastatud uraani varude piiri.

Valitsusistungil tehtud kommentaaris vihjas Rouhani, et Euroopa ei ole Teheranile veel pakkunud lahendust, kuidas leevendada USA sanktsioonide mõju.

«Mistahes kogust me tahame, mistahes kogust on vaja, me viime selle üle 3,67 protsendi,» ütles Rouhani.