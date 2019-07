5. juulist on Eesti teedel uued kiiruskaamerad

Politsei- ja Piirivalveamet on soetanud kokku kaheksa kaamerat, mis leiavad kasutust nii mandri-Eestis kui ka saartel. Mobiilsed kiiruskaamerad annavad liiklusjärelevalve läbiviijatele võimaluse mõjutada oluliselt suuremat hulka inimesi piirkondades, kus see varem võimalik ei olnud.

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo sõnul leiavad kaamerad kasutust eelkõige sellistes kohtades, kus muidu on sõidukite peatamine ohtlik. «Näiteks suure liiklustihedusega mitmerealised teed, kust on väga keeruline rikkujaid ohutult liiklusest välja noppida. Samuti sellised kohad, kus tee ääres seisvad sõidukid on teistele liiklejatele ohtlikud,» ütles Loigo.