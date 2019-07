Putin: liiga vara on öelda, kas jään pärast 2024. aastat poliitikasse

Itaalia päevalehe Corriere della Sera küsimusele, kas ta plaanib lahkuda poliitikast või jätkata mõnel muul ametikohal, vastas Putin: «Liiga vara on öelda. Viis aastat rasket tööd on ees. Võttes arvesse tänapäeva kiiret dünaamikat, on raske teha ennustusi. Uskuge mind, mul on praeguses ametis väga palju teha.»

Remargile, et võttes arvesse tema 77-protsendist häältesaaki pole tal poliitilisi rivaale ja arenguplaanid ei edene, vastas ta: «Küsimus pole häältesaagis valimistel, see on majandusreaalsustes, millega Venemaa silmitsi on: meie traditsiooniliste eksportkaupade, nafta, gaasi ja metalli, hinnakõikumine maailmaturul. Kindlasti on ka välistel piirangutel oma mõju.»