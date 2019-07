Amsterdami punaste laternate tänavat ähvardab sulgemine

Linnapea Femke Halsema sõnul peab linn edaspidi mõtlema punaste laternate piirkonnale ilma, et mõeldaks prostitutsioonile. Linnapea eesmärk on võidelda inimkaubandusega ja vähendada kitsastel tänavatel liikuvate turistide hulka.

«Nende eesmärkide osas läbirääkimisi ei toimu,» ütles Halsema linnalehele Het Parool. «Pikka aega oli meremeeste seas harjumus tulla Amsterdami punaste laternate tänavale, et osta teenust hollandlannadelt. Tänaseks päevaks on olukord muutunud, sest peamiselt töötavad linnas prostituutidena välismaalased, kelle puhul pole teada, kuidas nad siia sattusid, aga nende üle naerdakse ja neid pildistatakse.»

Linnapea sõnul toimub Amsterdami kõige vanemas ja ilusamas linnaosas inimkaubitsemine ning olukord on tänaseks päevaks muutunud vastuvõetamatuks. Halsema ütleb, et punaste laternate tänaval töötavad naised on muutunud lihtsalt üheks paljudest Amsterdami turismiatraktsioonidest.

«Nende üle naerdakse, sageli kutsutakse neid hüüdnimedega ja neist tehakse vastu nende tahtmist pilte,» ütles linnapea. «Lisaks tuleb vähendada inimkaubandust, pettusi ja rahapesu ning kolmandaks tahan ma vähem ebameeldivusi kohalikele elanikele ja ettevõtjatele. Siin peab olema vaiksem, puhtam ja senisest elamisväärsem.»

Punaste laternate piirkonna täieliku sulgemise kõrval on laual ka variant keelata enda keha müüvatel naistel end bordellide akendel näidata.

Arutelu seksiäri tuleviku osas algavad järgmisel nädalal.

«Arutelu prostitutsiooni üle on tänapäeval väga polariseerunud ja moraliseeriv,» sõnas linnapea. «Prostitutsioon on kesklinnas ajalooline fenomen. Võtab aega ja raha, et selle osas midagi ette võtta.»

Halsema ütles siiski, et tema eesmärk ei ole seksi müümist Amsterdamis keelata. Kui punaste laternate piirkond prostituutidele suletakse, võivad seksitöötajad äri jätkata teistes paikades. Ühe võimalusena näeb Halsema prostitutsioonihotelle, kus seksi müüvad naised võivad teenuse pakkumiseks toa rentida. Selliselt puutuksid prostitutsiooniga kokku vaid kliendid, mitte kõik teised linnakülalised ja -elanikud.