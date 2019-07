Norra eksminister mõisteti asüülitaotlejate seksuaalse kuritarvitamise eest vangi

Endine kalandusminister Svein Ludvigsen (72) mõisteti süüdi maakonnajuhi ametiseisundi kuritarvitamises ja kolme noormehe kaitsetu seisundi ärakasutamises. Üks ministri ohvreist on vaimselt ebastabiilne.

Kohus langetas otsuse eile, teatavaks tehti see päev hiljem.

Nüüdseks 25-34-aastaste meeste ärakasutamine leidis aset 2011.-2017. aastani. Ohvrid rääkisid, et praeguseks pensionile jäänud Ludvigsen pakkus neile seksiteenuste eest eluaset ja tööd.

Kaks meest kartsid, et nende elamisluba võetakse ära, kui nad Ludvigseni nõudmisi ei täida.

Eksminister ise kinnitab, et ei teinud midagi seadusevastast. Ta tunnistas kohtus, et oli ühe ohvriga kolm korda seksuaalvahekorras, kuid tema väitel toimus see poolte kokkuleppel.