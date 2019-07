Iraan taunis oma supertankeri kinnipidamist Gibraltari lähistel

«Meil on põhjust arvata, et Grace 1 oli toimetamas toornaftalaadungit Banyase naftatöötlustehasesse Süürias,» ütles Gibraltari peaminister Fabian Picardo Picardo. «Naftatöötlustehas kuulub firmale, mille suhtes on Euroopa Liit kehtestanud Süürias sanktsioonid,» lisas ta.