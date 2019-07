Videod: säravad nopped tantsupeo tantsudest

«Tuljak» on traditsiooniline tantsupeo lõputants, kuid tänavu ei tantsi seda ainult segarühmad, vaid rõõmu jagub ka naisrühmadele. Just naisrühmad said tänavu tantsupeol ajalooliselt esimest korda «Tuljakust» osa võtta. Lõputantsuks tuleb publiku ette 10 540 tantsijat-võimlejat.

«Maa hing» on eriline, kuna ta loodi just selleks tantsupeoks. Tantsu autor on Helena-Mariana Reimann. «Maa hinge» alguses on murul vaid segarühmad, kuid hiljem liituvad nendega kõik ülejäänud tantsijad.