Sakslased oma kaitseministrit Euroopas ei toeta

Varem on saksa meedia teatanud, et von der Leyeni nimetamine komisjoni presidendi ametikoha kandidaadiks pälvis vastuseisus ka poliitilisel tasandil. Nimelt on sellele vastu Saksamaa valitsusse kuuluvad sotsiaaldemokraadid, aga ka paljud liidukantsler Angela Merkeli erakonna CDU liikmed.