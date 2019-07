Rio de Janeiro endine kuberner tunnistab 2016. aasta olümpia ostmist

Brasiilia poliitik, endine Rio de Janeiro osariigi kuberner Sérgio Cabral tunnistab, et maksis Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) liikmetele kokku kaks miljonit dollarit, et linn saaks 2016. aasta olümpiamängude korraldamise õiguse, teatas uudisteagentuur Associated Press.