Citybee toob Tallinna tänavatele veel sada tõukeratast

«Kuna elektriliste tõukerataste laenutamine on Eestis hästi vastu võetud ning nõudlus rataste järele suur, siis otsustasime tuua turule lisakoguse tõukerattaid. Hetkel on kõik tõukerattad igapäevaselt kasutuses ning enamik neist saab juba enne päeva lõppu tühjaks, mis näitab selgelt, et elektrilised tõukerattad on Tallinna tänavatel soositud transpordivahend,» lausus Citybee Eesti juht Heigo Protten. Ta lisas, et nõudluse jätkudes ollakse valmis tõukerattaid veelgi juurde tooma.

Citybee mobiilirakenduse abil saab mugavalt leida lähima tõukerataste laenutuspunkti, alustada ja lõpetada tõukeratta kasutamist ning tasuda teenuse eest. «Hetkel on kokku kümmekond erinevat punkti Tallinna suuremates tõmbekeskustes, kuhu hommikul tõukerattad maha pannakse. Lisaks on tantsu- ja laulupeo ajal Lauluväljaku ning Kalevi staadioni vahetus läheduses tõukeratta punktid,» selgitas Protten.

Tema sõnul on renditõukeratas odavam kui takso ning kiirem kui ühistransport. Sõidu alustamine maksab 50 senti ning iga järgnev minut 10 senti, mis teeb elektrilistest tõukeratastest soodsaima ning kiireima liikumisvahendi Tallinna linnatänavatel. «Tõukerattaga ühest kohast teise kulgedes ei pea jälgima ühistranspordi graafikuid, vaid saab liikuda täpselt siis, kui vaja. Samuti on teenus taksost kordi odavam, sest näiteks 10-minutiline sõit, mille jooksul läbitakse kaks-kolm kilomeetrit läheb maksma vaid 1,5 eurot, mis on odavam kui takso sõidualustamise tasu,» kirjeldas Citybee Eesti juht. Tõukerataste kasutamise statistikast selgub, et enamasti sõidetakse ühe laenutuskorra jooksul 15-20 minutit ning neid on kasutanud tuhanded inimesed.

Citybee alustas elektriliste tõukerataste laenutusega 28. juunil. Vastavalt kokkuleppele Tallinna linnavalitsusega võib elektriliste tõukeratastega sõita kuni 20km/h ning eraldi turvavarustust kasutama ei pea. «Kuigi seadusega pole turvavarustus nõutud, siis soovitame kasutada kiivrit ning hoolikalt jälgida teisi liiklejaid, et tagada liiklusohutus kõigile,» lausus Protten.