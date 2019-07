Pildid: Hispaanias võtsid meeleavaldajad end härgade kaitsmiseks poolalasti

Härjavõitlus on hispaanlaste seas ülimalt vastuoluline teema. Toetajad väidavad, et tegu on väga pika ja auväärse traditsiooniga, mis kuulub hispaanlase identiteedi juurde. Vastased aga peavad seda meeletu julmuse ja metsikuse väljenduseks ja igal aastal avaldatakse Hispaanias meelt härjajooksude keelustamiseks.

Härjavõitluse populaarsus on Hispaanias viimastel aastakümnetel langenud ja küsitluste kohaselt on selle vastu enamik hispaanlasi. Samas on härjavõitlusel endiselt ka tulised pooldajad, kes on moodustanud selle kaitsmiseks eraldi organisatsiooni.