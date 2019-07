Tallinna linnaplaneerimise ameti juhatajaks sai Ignar Fjuk

Fjuk töötas selles ametis ajutiselt, asendades lapsepuhkusele läinud ameti juhatajat Anu Hallik-Jürgensteini. Too kandideeris vahepeal Tallinna Linnahalli ASi juhiks ning ei pöördunudki vanasse ametisse tagasi.

Ignar Fjuk lõpetas 1976. aastal Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi arhitektuuri erialal. Ta on võitnud mitmeid vabariiklikke arhitektuurikonkursse, esinenud arhitektuuri- ja kunstinäitustel Tallinnas, Tartus, Helsingis, Stockholmis, Zürichis ja New Yorgis. Alates 2012. aastast on ta olnud õppejõud Tallinna Tehnikaülikooli Arhitektuuri ja Urbanistika Akadeemias. Ta oli Riigikogu liige aastatel 1992-2003.