Haapsalus sai tööline plahvatuses vigastada

Räästaaluseid koristanud töömehed leidsid prahi hulgast karbi silindrilisi esemeid, mille puhul võib politsei hinnangul olla tegemist detonaatoritega. Haapsalu politseijaoskonna välijuht Ivar Läll ütles, et esialgsetel andmetel otsutas üks meestest uudishimust ühe leitud esemetest lahti harutada ja põlema panna.

Läll lisas, et plahvatuses said kannatada mehe näpud ja nägu. Kuna kiirabi kahtlustas, et plahvatuse aurude tõttu võivad olla kannatada saanud ka hingamisteed, viidi tööline kontrolliks Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.