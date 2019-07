Hiina vormib uiguuri lastest juurteta musterkodanikke

29-aastane uiguur Meripet hoidmas käes fotot oma lastest. Naine saabus Türgisse 2017. aasta veebruaris külla oma haigele isale, jättes Hiinasse oma neli last: kaheksa-aastase Abdurahmani, kuueaastase Adile, nelja-aastase Muhemmedi ja kolmeaastase Abdulla. Türgis viibides kuulis ta, et uiguuridelt võetakse ära passe ja välismaal käinud inimesi viiakse koju naasmise järel ümberõppelaagritesse. Nii otsustaski ta jääda Türki, kus sündis ka tema viies laps Abduweli. Nelja vanemat last pole Meripet alates sellest näinud ning ta on kuulnud, et nad on viidud internaatlasteaeda Hotanis.

FOTO: Dake Kang/Ap/Scanpix