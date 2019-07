Mustal merel uppus laevaõnnetuses kaks inimest

"See katamaraan projektist Atoll projekteeriti ja ehitati meie poolt 11 aastat tagasi. See on väiksem alus pikkusega 10 ja laiusega 3,7 meetrit. See on mõeldud kümnele inimesele," rääkis aluse ehitanud ettevõtte juhataja Dmirti Srebnõi agentuurile Interfax. Ühtlasi avaldas Srebnõi imestust, kuidas oli võimalik alusele mahutada niipalju inimesi.