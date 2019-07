Kreeka peaminister teeb viimaseid pingutusi valimiskaotuse vältimiseks

Viimased arvamusküsitlused on andnud selgel võidu opositsioonilistele konservatiividele, kuid peaminister püüab valijaid veenda viimasel hetkel ümber mõtlema.

Viimaste küsitlustulemuste põhjal on Uus Demokraatia Tsíprase vasakpoolsest Syrizast 9-11 protsendipunkti ees.

Syriza poolehoidjad ütlevad, et Tsíprase valimisvõiduga 2015. aastal murti välja Kreeka traditsioonilisest peredünastiapõhisest poliitikast.

Tal on küll õnnestunud tööpuudust vähendada, majandust kasvu suunas viia ning kõige vaesemaid toetada, kuid kõik see on tulnud keskklassi kõrgemate maksude arvelt.